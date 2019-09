Brèves Madagascar Madagascar: La natation Malagasy en difficultés.

Un responsable d’un des clubs les plus réputés d’Antananarivo a fait part de ses inquiétudes en ce qui concerne l’avenir de la natation. Selon ses dires, la Fédération Malagasy de Natation doit apporter encore plus d’aides et offrir de meilleurs équipements à l’équipe nationale. En effet, sur le plan international, les athlètes malagasy manquent de stage et de formations. Il y a aussi le manque d’infrastructure à Madagascar qui handicape le pays.

Selon encore ce coach en natation, toutes les formations offertes aux nageurs restent élémentaires et n'aident pas à améliorer les techniques. Ce dernier étant l'un des piliers essentiels pour toute l'équipe. Le mandat de l'actuel Président de la Fédération s'achèvera dans quelque temps. L'élection du nouveau Président aura lieu ce 5 Octobre 2019.