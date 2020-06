Brèves Madagascar Madagascar : La période d’état d’urgence sanitaire prolongée de 15 jours

Cela va faire, maintenant, trois mois que Madagascar est en situation d’urgence sanitaire. Le Covid-19 continue à se propager, surtout dans la région Est et dans la capitale. Le pays a enregistré jusque-là plus d’un millier de cas positifs. Le président de la République a pris parole hier, informant les nouvelles directives pour les 15 jours à suivre. La vie reprend son cours normal, selon lui. La population reprend le travail, jusqu’à 17 heures pour Analamanga et jusqu’à 15 heures pour les villes d’Antsiranana, c’est-à-dire Toamasina 1 et 2, Fenerive Est et Moramanga, sauf pour les personnes vulnérable, qui, elles, peuvent ne pas encore reprendre le travail. Les couvres feu sont maintenus, la distanciation sociale et les interdictions de réunir plus de 50 personnes. Les transports en commun d’Analamanga peuvent circuler jusqu’à 19 heures du soir et les examens officiels auront lieu malgré la crise sanitaire.

Andry Rajoelina a aussi parlé du projet consistant à la création d’une usine de production de gélule CovidOrganics à Madagascar. Ce projet serait déjà en cours de réalisation. Un cargo arrivera bientôt à Madagascar, ramenant le nécessaire pour cette usine que l’on nommera FAR Madagascar. En outre, d’autres projets sont en place, à savoir la construction d’écoles, des routes et de CSB 2. Plus de mille milliards d’Ariary de budget vont être investis dans la création d’infrastructures à Madagascar. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar