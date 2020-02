Brèves Madagascar Madagascar : La population d’Ambilobe s’est révoltée

La situation est chaude à Ambilobe. Le 03 Février 2020, une femme vivant dans cette ville d’Ambilobe a été portée disparue. Ce 16 Février, son corps, sans vie, a été retrouvé après deux semaines de disparition. Mais ce qui avait le plus choqué les villageois était l’état du corps au moment où ils l’ont retrouvé dans un champ de maïs : la femme n’avait plus ses cheveux, ses seins, ses bras, son visage manquait un œil et n’avait plus son enfant de 7 mois qu’elle portait encore dans son ventre.

La police a déclaré avoir arrêté un suspect de ce meurtre. Dans le but d’aboutir à une vindicte populaire pour ce suspect, la population s’est ruée vers le bureau de la gendarmerie de la ville mais n’y a pas trouvé son cible. En rage, ils ont rejoint le commissariat, ont brulé les véhicules qui s’y sont trouvés, ainsi qu’ont lancé des pierres sur le lieu. La police s’est, bien sûr, intervenue mais pour apaiser la situation. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar