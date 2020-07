Brèves Madagascar Madagascar : La population d'Ilakaka est descendue dans les rues

Une manifestation a eu lieu, ce lundi 20 juillet, à Ilakaka. La population est en colère. Selon les sources, un membre de la force de l'ordre a tiré sur un individu n'ayant pas de masque. Le port de masque est obligatoire, dans presque tout le pays, et des punitions sont attribuées à ceux qui ne respectent pas les mesures.

Pour le cas de cet individu à Ilakaka, selon un habitant de la ville, celui ci a été interpellé car il ne portait pas de masque. Une dispute s'est déroulée entre celui ci et le membre de la force de l'ordre, et ce dernier lui a tiré dessus. La population réclame la justice et s’est manifestées. Le Ministère de la Défense Nationale a présenté ses excuses sur la brutalité des forces de l'ordre. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar