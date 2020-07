Brèves Madagascar Madagascar : La région de Boeny est actuellement en quatrième région la plus touchée par le Coronavirus

La région de Boeny est montée de la neuvième place, à la quatrième place en l'espace de quelques jours. L’effectif total des cas confirmés à Boeny est de 164. Avant elle se trouve la région d'Analamanga, avec plus de 7 000 cas, Antsinanana avec plus de 800 et Alaotra Mangoro avec plus de 200 cas confirmé.

