Madagascar : La rentrée universitaire 2019 – 2020 encore indéterminée

Les universités publiques, dans tous Madagascar, n’ont pas encore achevé l’année académique 2018 – 2019 et la rentrée pour 2019 – 2020 n’est pas encore connue, jusque-là. A la dernière nouvelle, la décision, qui annonce que la rentrée académique 2019 – 2020 est prévue pour le 08 Juillet 2020 a été annulée, vu la dégradation de la situation sanitaire au pays.

Lors d’un discours, la ministre de l’éducation supérieure et de la recherche scientifique, Assoumacou Elia Béatrice, a expliqué que la reprise des cours universitaires n’est pas encore envisageable, et de plus, pourrait être dangereuse, vu la crise sanitaire actuelle. Aucune date n’a, donc, été encore communiquée pour cette rentrée, qui dépendra totalement de l’évolution de la situation sanitaire. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar