Madagascar: La saison touristique à Morondava serait perturbée par les problèmes d'insécurité.

Morondava fait partie des villes les plus visitées à Madagascar grâce à ses innombrables sites or Il s'avère que la partie sud de Madagascar serait la plus frappée par l'insécurité dans toute l'île. Situation qui ne joue pas en faveur du tourisme à Madagascar surtout dans cette partie de l’île. Par conséquent, le président de Kimony Lodge & Resort, Abdulla Danil, avait mis en place des mesures qui apaiseraient les touristes pour qu'ils n'aient aucune crainte durant leur séjour.

En effet, ce propriétaire d'hôtel contribue financièrement et techniquement dans la lutte contre tout danger qui pourrait survenir, entre autres, la création des postes de gendarmerie dans chaque région. Selon ses dires, la sécurité de ces vacanciers serait sa priorité et voudrait ainsi donner le meilleur de lui-même pour leur promettre des moments de sérénité et de plaisir.

