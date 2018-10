Brèves Madagascar Madagascar: La ville d’Antananarivo frappée par la grêle

Coup dur pour les agricultures hier après-midi, une forte pluie de grêlons a touché la ville d’Antananarivo et ses périphéries.

On aurait cru voir de la neige, mais non, ce sont tourt simplement les amas de grêle qui ont blanchis le sol de plusieurs quartiers d’Antananarivo. Alasora, Itaosy, Tanjombato : La grêle a fortement touché une grande partie des périphéries de la capitale. Le plus triste, c’est surtout, les agriculteurs qui ont vu leur culture détruite par la grêle. Selon les experts en météorologie, une pluie accompagnée de grêle est encore envisagée. En effet, selon leurs dires, la grêle est due à une forte accumulation de nuage. Ainsi, tout le monde doit se préparer aujourd’hui. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar