Madagascar : La ville d’Antsirabe ne possède plus de scanner médical

Une famille venant de Miandrivazo, après qu’un membre a subit une chute, est venu a Antsirabe pour effectuer un scanner le 27 Février 2020. Après avoir traversé tous les hôpitaux de la ville, aucun d’entre eux ne possède un scanner.

Après une enquête sur le sujet, les sources ont affirmé que ce problème n'est pas récent et que cela fait maintenant 2 ans que la ville d'Antsirabe n'a pas de scanner et que les habitants doivent aller dans d'autres villes, notamment vers la capitale pour bénéficier de ce service nécessitant un scanner. La famille venant de Miandrivazo a dû partir, elle aussi, vers la capitale pour effectuer le scanner qui leur était nécessaire.