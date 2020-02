Brèves Madagascar Madagascar : La ville de Morondava victime d’inondation

La collision entre le fleuve de Kabatomena et la montée de la mer a provoqué une inondation dans la ville de Morondava. Plusieurs parties de la ville ont été touché dont Ampasy, Tanambao, Ankisirasira Nord, Ankisirasira Sud, Andakabe Est et Andakabe Ouest.

Les quartiers se trouvant en basse altitude ont été submergés d’eau depuis ce 23 Février. Même si la montée des eaux s’est dernièrement atténuée, les eaux sont encore en train d’inonder la ville. Les habitants de Morondava demandent de l’aide aux responsables face aux dégâts causés par cette catastrophe. Il est à préciser que la ville de Morondava est souvent victime d’inondation et que celle-là n’est pas la première pour cette année 2020. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar