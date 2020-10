Brèves Madagascar Madagascar : Lancement d'une carte Visa par MVola

MVola est connu en tant que service de Mobile Money de l'opérateur Telma Madagascar. Son évolution et sa commercialisation a pris de l'ampleur avec de nouveaux services comme le M-banking - la possibilité de lier compte bancaire et compte MVola -, mais surtout le MVola Avance, qui permet d'emprunter une somme jusqu'à 400 000 Ariary et de le rembourser en un délai déterminé.

Le vendredi 2 octobre, Mvola annonce le lancement d'une carte Visa. La carte est disponible pour toutes personnes souscrites à Mvola et également valable à l'international. MVola annonce la possibilité de faire des transactions sans utiliser un téléphone, ainsi que faire des transactions en ligne. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar