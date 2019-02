Brèves Madagascar Madagascar : Le FMFP, Fonds Malgache de Formation Professionnelle, prend son envol

«Un petit pas pour le Fonds Malgache de Formation Professionnelle, mais un grand pas pour les Malgaches » , telle est la première phrase qui a été postée sur la page du Fonds Malgache de Formation Professionnelle après sa première descente effectuée le vendredi 22 Février 2019 dernier à Antsirabe. En effet, ce dispositif fait actuellement le tour de Madagascar pour faire connaitre les enjeux et le pourquoi de sa mise en place. L’équipe de la FMFP, dirigée par son Directeur Général Jean-Luc Ramamonjiarisoa, a été reçue par le Président du FIOVA Fivondronan'ny Orinasan'i Vakinankaratra (Groupement des Entreprises de Vakinankaratra) et de quelques membres avant d’enchainer les visites d’entreprises dont, entre autres, le géant du textile malgache SOCOTA et l’entreprise Agro-alimentaire SOCOLAIT.

Rappelons que le Fonds Malgache de Formation Professionnelle a pour mission de Financer et développer la formation professionnelle à Madagascar. Ceci dans le but de mieux former les salariés malgaches. Mais aussi de donner aux jeunes, qu’ils soient en quête d’emploi ou travaillant dans un poste précaire, l’opportunité de bénéficier d’une formation leur permettant de répondre à leurs attentes. Enfin, ce dispositif donnera l’occasion aux acteurs du secteur artisanal et du secteur agricole et rural d’améliorer la qualité de leur production et de leur service.

Ainsi, le Fonds Malgache de Formation Professionnelle vise à répondre aux enjeux du travail et de l'intégration sociale à Madagascar.