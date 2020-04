Brèves Madagascar Madagascar : Le FMI et la Banque Mondiale auraient pu faire mieux envers l’Afrique selon Antonio Guterres

face au Coronavirus. Selon lui, ce qu’ont déjà fait le FMI et la Banque Mondiale jusqu’ici est bien mais ne suffisent pas. Ces derniers pourront encore faire mieux, a expliqué le secrétaire général.

Apres avoir annoncé l’importance capitale de l’allègement des dettes envers l’Afrique, il a anoncé une proposition d’un cadre global qui constitue le règlement des problèmes structurels de l’architecture de la dette internationale, le blocage global des dettes pour les pays ne pouvant pas rembourser et n’ayant pas accès au marché internationale. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar