Madagascar : Le Ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène reçoit des matériaux de l'USAID

Des matériaux d’une valeur de 18 000 Dollars, équivalent à environ 70 000 000 d’Ariary ont été offerts au ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène par l’état Américain à travers l’Agence Internationale pour le Développement des Etats Unis (USAID) et le programme Rural Access to New Opportunities in Water, Sanitation and Hygiene (Rano Wash).

Ces matériaux seront utilisés dans les centres du ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène présents dans six régions de Madagascar dont Vakinakaratra, AlaotraMangoro, Antsinanana, Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, VatovavyFitovinany et Antananarivo. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar