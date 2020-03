Brèves Madagascar Madagascar : Le Ministre de l’intérieur remet en question la déclaration de la CENI

La CENI a récemment annoncé que plus d’un million de carte d’identité nationale ont été retrouvées possédant les mêmes numéros d’identification. Ces cartes d’identité ont été utilisées lors de la dernière élection présidentielle de Madagascar en 2018.

La CENI a rappelé que la responsabilité sur les affaires concernant les obtentions de cartes d’identités revenait auministère de l’intérieur, et que c’est là donc que s’est trouvée la faille. Le Ministre a nié ce fait et à affirmer que cela n’avait rien à avoir avec eux, les organisations ont été nombreux, a-t-il dit, à avoir travaillé avec le ministère pour mener à bien les élections et celles-là auraient dénoncé si elles avaient remarqué une quelconque faille. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar