Brèves Madagascar Madagascar : Le Président Andry Rajoelina a renouvelé son serment devant le Pape François.

Le Pape François a été reçu, samedi, au palais d’Etat d’Iavoloha en présence des personnalités étatiques et de la société malagasy. Andry Rajoelina a ensuite tenu un discours dans laquelle il a présenté sa bonne volonté pour faire développer Madagascar ainsi que ses citoyens. Son but est de redresser et de reconstruire Madagascar. Ses paroles étaient : « je veillerai sur les malagasy, je serai à l’écoute, attentif aux plus faibles et aux plus démunis. D’après lui, la visite du Pape est porteuse d’espérance pour le peuple malagasy. Le Pape a ensuite rencontré la famille Rajoelina en privé avant de rencontrer le corps diplomatique et la société civile.

La grande messe à Soamandrikizay a rassemblé plus de 800 000 fidèles chrétiens catholiques mais également venant d’autres conféssions réligieuses. Le pape, lors de cette grande messe, a pointé du doigt la culture du priviliège et de l’exclusion. Il a été ensuite reçu au centre d’Akamasoa du père Pédro, un de ses anciens étudiants dans les années 70. Le pape est parti pour l’ile Maurice ce matin pour revenir à Antananarivo ce soir. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar