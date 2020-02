Brèves Madagascar Madagascar : Le Président de la République Andry Rajoelina à Addis Abeba

Andry Nirina Rajoelina est actuellement en Ethiopie, il est arrivé samedi à Addis Abeba afin de participer à la 33ème session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine . Le président de la République a déjà rencontré le président de la Banque africaine de développement (BAD Akinwumi Adesina pour parler de la lutte contre l’insécurité alimentaire,

Mr Akinwumi Adesina, qui était ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour le Nigeria avant de devenir le président de la BAD affirme que Madagascar est parmi les pays qui luttent acharnement contre l’insécurité alimentaire à travers les actions menées dans le sud du pays. Le président a précisé, lors de son discours, le programme de l’Etat à améliorer la production alimentaire de bonne qualité, l’adduction à l’eau potable. La 33 ème session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine se focalisera sur le thème : « faire taire les armes: trouver les conditions adéquates au développement de l'Afrique ». Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar