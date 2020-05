Brèves Madagascar Madagascar : Le Président de la République tient tête à l’OMS

Le Président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina a été l’invité de la chaine France 24 et RFI dans l’émission entrerien. L’interview s’est généralement focalisée sur le « Tambavy » Covid Organics, remède curatif et à la fois préventif que l’Institut Malagasy de Recherche Appliqué a mis en place pour lutter contre le Coronavirus. Le président a clairement justifié l’efficacité de ce remède par le nombre de personnes guéries du Covid-19 déjà enregistré depuis l’utilisation du CovidOrganics.

Le sujet sur l’opposition de différentes personnalités et organisations a été abordé et le Président de la République a affirmé que les oppositions n’empêcheraient pas Madagascar à avancer dans ses recherches. « Est-ce qu’il y aurait autant de doute si c’était un pays européen qui aurait trouvé ce remède ? Telle a été la question posée par le numéro un Malgache lui de d’ajouter qu’il ne faut pas sous-estimer les chercheurs africains. Sur les compositions du Covid Organics par contre, à part l’Artemisia, qui est le composant principal, les autres composants ne seront pas encore révélés. L’émission s’est terminée par une ferme conviction de Rajoelina à la restitution des îles-éparses. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar