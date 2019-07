Brèves Madagascar Madagascar: Le TIM renforce sa position d’opposant au pouvoir actuel.

Le 13 juillet 2019, lors du congrès national du parti Tiako I Madagasikara, son Président et fondateur Marc Ravalomanana a réitéré que le TIM fera parti de l’opposition. Le congrès s’est axé sur différents points. Il a affirmé que le parti reste et restera toujours opposant jusqu’à la fin de ce mandat et a promis de ne jamais user de sa force pour s’emparer du pouvoir.

Face aux délits ou autres irrégularités, je ne me tairai pas, a-t-il dit lors de son discours. Selon lui, le parti TIM est suffisamment expérimenté pour faire développer le pays. Il apportera aussi ses idées pour qu'un Etat de droit et une bonne gouvernance puissent être mis en place avec la vraie démocratie.