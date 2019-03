Brèves Madagascar Madagascar: Le bureau de l’administration de la JIRAMA, incendié à Antalaha.

Cela fait deux mois que les habitants de la ville d’Antalaha ont souffert en électricité. Pendant tout ce temps, la population locale ne peut profiter de l’électricité que deux heures par jour. Depuis quelques temps, les leaders de manifestation populaire ont interpellé une table ronde avec le chef district et les représentants locaux de la JIRAMA.

Suite à l’indifférence des hauts responsables, la population s’est dirigée vers le bureau de l’administration du district pour demander des explications. un affrontement entre la foule et les éléments de la force de l’ordre a eu lieu et a engendré la mort de deux personnes et l’incendie du bureau de la JIRAMA le 20 Mars dernier. Pour y remédier , cette dernière annonce l’arrivée de quatre groupes électrogènes. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar