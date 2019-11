Brèves Madagascar Madagascar : Le concours pour élèves gendarme organisé selon les règles et avec de nouvelles dispositions.

Un nouveau logiciel sera utilisé par la Gendarmerie pour le concours afin de devenir élèves gendarmes. Il s’organisera sous de nouvelles dispositions de sécurité et de réduction des corruptions. Le logiciel mis en place par le Ministère de la Fonction Publique ne sera donc pas utilisé cette fois.

Selon les informations, le nouveau logiciel serait plus performant que celui du Ministère. Pour cette année, plus de 13 000 candidats, sur toute l’île participent au concours. Il est à rappeler qu’à partir de cette année, le diplôme requis pour le concours est le Baccalauréat. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar