Madagascar : Le désaccord entre l'actuel Directeur Général et le syndicat des employés de la JIRAMA s'amplifie.

Les problèmes au sein de la JIro sy RAno MAlagasy ne cessent de s’aggraver. Suite aux revendications du syndicat pour remettre certains membres du syndicat licenciés à regagner leurs postes précédents, les membres du syndicat ont fait un sit-in dans l’enceinte de la JIRAMA. Le lundi 11 Mars prochain, une réunion entre de Directeur actuel et le Président du syndicat est prévue pour résoudre les litiges entre les deux camps.

Au cas où des solutions ne seraient envisageables, des coupures d’électricité et d’eau pourraient arriver par manque de personnel. Un blocage des administrations au sein de cette institution serait également envisageable. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar