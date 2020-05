Brèves Madagascar Madagascar : Le kidnappeur Lama succombe à ses blessures

Lama ou Baina, de son vrai nom Ramandiamanana Norbert, homme de 52 ans à la tête de plusieurs séries d’enlèvement à Tamatave et Antananarivo a été finalement capturé. Après un échange de tires entre sa bande et les force de l’ordre en début de cette journée du 13 mai aux alentours d’Analamahitsy , il a été touché, il a pu partager des informations aux fores de l’ordre avant d’avaler sa carte d’identité. Cela fait plus d’une vingtaine d’années que les forces de l’ordre sont à la trousse de Lama.

Une récompense de deux cent millions d’Ariary a été prévue pour celui qui pourrait fournir des informations, sur lui, afin d’accélérer son arrestation après l’enlèvement de sa dernière victime, Anil Karim. Ce dernier a été récemment libéré sain et sauf, mais les recherches ont toute de même été poursuivies. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar