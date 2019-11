Brèves Madagascar Madagascar : Le nombre d’accidents de la route doublé par rapport à l’année dernière.

Depuis le début de l’année, les accidents de la route sont de plus en plus fréquents. Ceux qui se sont produits à Fianarantsoa ont été les plus marquants. Les chiffres montrent que les accidents en 2018 sont deux fois moins importants que ceux de cette année 2019. Selon les informations, plusieurs facteurs contribuent à la fréquence de ces accidents.

Le Ministre du transport, Joel Randriamandranto a affirmé qu’une commission de suivi sera mise en place pour mettre en place toutes les actions nécessaires. La police nationale contribuera également à la réduction des accidents de la route en appliquant à la lettre la loi et les règlements régissant la circulation et les véhicules. Des suivis continuels seront alors effectués par la Police nationale, L’ATT et le Ministère du transport. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar