Brèves Madagascar Madagascar : Le paiement des factures d’eau et d’électricité continuera à être échelonné pour ce mois d’Avril

Au début de la propagation du confinement face à la pandémie à Madagascar, l’Etat a proposé à la Jirama d’échelonner les paiements des factures d’eau d’électricité. Cela était dû au fait que chacun devait être confiné chez lui, la plupart ont dû arrêter leur travail et beaucoup auront du mal à payer leurs factures à la fin du mois.

La JIRAMA avait accepté d’échelonner les paiements pour le mois de Mars, afin d’aider le peuple Malgache à s’en sortir face à cette difficulté. Et pour ce mois d’Avril, étant donné que le confinement ne touche pas encore à sa fin, l’échelonnement des paiements continuera encore pour ce mois, a déclaré la JIRAMA ce 7 Avril 2020. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar