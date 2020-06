Brèves Madagascar Madagascar : Le pays entre dans une huitième quinze jours d’état d’urgence sanitaire

Plus de trois mois maintenant que Madagascar est placé en état d’urgence sanitaire, cette situation est toujours maintenue pour les quinze prochains jours à suivre. Une grande première depuis le début de cette période de lutte contre le coronavirus, c’était le premier ministre, chef du gouvernement Christian Ntsay qui a pris parole lors de l’émission spéciale pour les mesures de confinement qui se déroule toutes les deux semaines sur la chaine nationale. Pour hier, dimanche 28 juin 2020, les mesures ne diffèrent pas pour autant des précédentes, seulement quelques modifications y ont été apportées.

Les règles seront les mêmes que les quinze derniers jours pour toutes les régions, sauf pour Toamasina 1 et 2, Moramanga et Fenerive Est. Pour ces derniers, la population pourra maintenant travailler jusqu’à 17 heures et les transports en commun pourront circuler jusqu’à 19 heures. Ainsi, les élèves en classe d’examen reprendront les cours à partir de jeudi prochain. Le couvre-feu n’est plus maintenu que pour Toamasina 1 et 2, Moramanga et Fenerive Est et Analamanga, et pour cette dernière, d’ailleurs, les mesures n’ont pas changé mais leur respect sera renforcé. Les rassemblements sont toujours interdits et les lieux de rassemblement, y compris les bars et les salles de fête resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. A partir de là, les malades du covid-19 pourront être suivi à domicile, mais les règles doivent strictement être respectées. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar