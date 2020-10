Brèves Madagascar Madagascar : Le pays ne craint pas les conséquences d'une deuxième vague d'épidémie

L'épidémie du coronavirus semble s'atténuer de plus en plus. Les cas sont faibles et le nombre de personnes guéries afflue. L'éventualité d'une deuxième vague d'épidémie n'est pas à souhaiter, mais si c'est le cas, Madagascar a les moyens pour s'en sortir, selon le ministre de la santé publique.

Ce dernier a affirmé que Madagascar ne craint pas les conséquences d'une deuxième vague et que le pays a déjà de « l'expérience» pour surmonter une deuxième vague de l'épidémie. Les mesures devront tout de même être respectées. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar