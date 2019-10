Brèves Madagascar Madagascar : Le plus haut grade de chevalier de l’ordre national pour le Père Pedro.

Le 29 Septembre, le centre Akamasoa vient de célébrer son 30ème anniversaire. Le grade de Grand-Croix 2ème classe de l’ordre national malagasy a été accordé au Père Pedro. L’événement a été assisté par le Président Andry Rajoelina et son épouse. Selon Andry Rajoelina, avoir un centre tel qu’ Akamasoa est un grand honneur pour tous les malagasy.

Il a également encouragé et remercié le Père Pedro qui avait consacré les 30 dernières années à prendre soins des pauvres et des délaissés de la société. Selon lui, le plus grand exploit qu’il ait fait a été de changer un lieu de décharge en un lieu de refuge de bonne qualité. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar