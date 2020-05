Brèves Madagascar Madagascar : Le président de la République Andry Rajoelina s’est réuni avec les dirigeants africains pour mettre au point des stratégies de lutte contre le Coronavirus en Afrique

Une réunion des dirigeants africains s’est passée avant-hier après-midi en visioconférence. Le président de la république Malgache Andry Rajoelina y a participé et a expliqué que l’objectif de la réunion était de trouver ensemble une stratégie de lutte contre le Coronavirus en Afrique.

Dix dirigeants ont été présents, dont le président de l'Afrique du Sud et en même temps de l'union Africaine, président de la république de Tchad, président de la république de Gabon, président de la république de Niger, président de la république de Rwanda, président de la république de Kenya, président de la république de la RDC, président de la république de Mali, président de la république d'Egypte et enfin celui de Madagascar.