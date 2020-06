Brèves Madagascar Madagascar : Le projet « Sahofika » a été approuvé par le ministère de l’Environnement et du Développement Durable

Le projet « Sahofika » est un projet développé par la société NEHO ou Nouvelle Energie Hydroélectrique de l’Onive. Il s’agit de la mise en place d’un centre de production hydroélectrique, pouvant produire jusqu’à 192 MW d’électricité. L’objectif de ce projet est de pouvoir concevoir de l’électricité à partir d’énergie renouvelable pour la liaison Antsirabe-Antananarivo.

Le 16 Juin 2020, le projet « Sahofika » a reçu l’approbation du ministère de l’Environnement et du Développement Durable. La mise en place du centre durera 5 ans et l’exploitation, jusqu’à 35 ans. Un barrage sera installé sur le fleuve d’Onive. La JIRAMA participera dans le départage de l’électricité produit. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar