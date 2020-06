Brèves Madagascar Madagascar : Le projet de loi de finances rectificative n’a pas encore pu être débattu à l’Assemblée Nationale

Le projet de loi de finance rectificative doit être voté à l’Assemblée Nationale. D’ailleurs, il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de cette session parlementaire, plus qu’un demi-mois environ. La chambre basse a organisé deux jours, afin d’en débattre, ainsi que de voter ce projet de loi rectificative.

Cette période de deux jours a eu lieu à partir de vendredi dernier, jusqu’à ce dimanche matin, soit deux jours et demi au final. Mais aucune décision n’a pu être prise pendant ce temps de réunion. Le problème aurait été que l’Assemblée Nationale n’a pas encore les annexes de cette loi, et ne peut pas prendre de décision, en conséquence. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar