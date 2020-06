Brèves Madagascar Madagascar : Le respect des mesures sera renforcé

L'effectif quotidien de cas positifs de Coronavirus semble avoir pris beaucoup d'ampleur ces derniers jours. Hier 23 Juin, quatre vingt quatre cas ont été annoncée par le professeur Vololontiana Hanta Marie Danielle, si ils étaient plus d'une quarantaine avant-hier. Le nombre de décès s'élève actuellement à quinze morts.

Malgré cela, les mesures ne sont pas totalement respectées et la population ne semble plus prendre cette pandémie au sérieux. Madagascar est passé au deconfinement progressif mais toujours en état d'urgence sanitaire, ce qui implique un respect strict des mesures de prévention, selon le coordonnateur général du Centre de Commandement Opérationnel du Covid-19. Ils vont donc passer à l'arrestation de ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar