Madagascar : Le service d'Oncologie de la HJRA est fermé jusqu'à nouvel ordre

Le service d’oncologie de l’Hôpital HJRA Ampefiloha Antananarivo suspend ses activités pour un délai non déterminé. Une note a été affichée ce 11 mai dernier pour confirmer cette suspension. La raison est qu’une patiente de Toamasina y a été récemment hospitalisée. Cette patiente est décédée deux jours après son hospitalisation.

Un prélèvement pour effectuer une analyse a déjà été fait et pour précaution. Aucun nouveau patient ne pourra être pris en charge et les patients qui y sont déjà hospitalisés ne pourront, pour le moment, pas sortir. Les médecins et les autres personnels sont également mis en quarantaine. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar