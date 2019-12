Madagascar : Les Barea U20 sortent encore les cornes face au Lesotho

Une belle entame pour les Barea moins de 20 ans pour le COSAFA CUP U20. La bande de Menahely Ruphin pour leur premier match à Lusaka s’offre une victoire de 3buts à 0 face à l’équipe du Lesotho. Bonus : André Todisoa est élu homme du match lors de cette rencontre, il a débloqué le compteur en inscrivant un but à la 24 e minute. Arnaud, l’actuel attaquant de la CNaPs s’offre aussi un but à la 72e minute à la 77e minute Ricardo, le capitaine, marque aussi. Dans cette compétition, Madagascar est dans le groupe avec l’ile Maurice, l’Afrique du Sud et le Lesotho qui vient de perdre contre les Barea.