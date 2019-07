Brèves Madagascar Madagascar : Les Barea de Madagascar ont marqué l’histoire grâce à la victoire face aux Nigérians.

Les Barea de Madagascar ont suscité l’opinion internationale après avoir battu le Nigeria. Suite à leur performance durant les deux premiers matchs contre la Guinée et le Burundi, Madagascar a attiré l’attention des journalistes internationaux. Selon les journalistes de la chaine internationale Being Sport, le match qu’a discuté les Barea de Madagascar et les Super Eagles de Nigeria était simplement incroyable. Selon le RMC Sport, les Barea est l’équipe la plus exceptionnelle de tous les participants à la Coupe d’ Afrique des Nations. Plus de 17 chaines internationales dont l’Africa News et la presse britannique ont été épatées par les talents impressionnants des Barea de Madagascar.

Si on fait un retour sur le match, le Nigéria s’est incliné face à Madagascar avec un score final de 2 à 0. Dès la première mi-temps, les Barea ont mené avec un but marqué par Lalaina Nomenjanahary, le fameux Bolida. En deuxième mi-temps, après une faute défensive des super Eagles devant la surface de réparation, Carolus a marqué un but spectaculaire. Tous les Malagasy sont satisfaits du coaching de Nicolas Dupuis. Il est devenu un héro national après les exploits de l’équipe malagasy. Acclamés par le monde entier, les Barea ont fait un exploit unique et finit en tête du groupe A avec 7 points, suivi par le Nigeria à 6 points. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar