Madagascar: Les Barea ont été agressés à Vontovorona

Après la victoire de l’équipe nationale malgache face aux Équato-Guinéens qui leur a permis de valider leur ticket pour la CAN 2019 au Cameron, les joueurs et le staff ont été agressés au niveau du croisement du CUR Vontovorona.

Dans une publication, Lalaina Nomenjanahary a affirmé qu’il s’agissait des étudiants polytechniciens qui leur ont agressé les joueurs du Barea et le Staff. Ils ont mis des pierres au niveau de la route, en passant, les véhicules qui transportaient les joueurs et le staff ont reçu des jets de pierres. On se demande, qui s’occupe de la sécurité des joueurs, et du staff? Est-ce que la Fédération n’a pas pu prendre des leçons durant le précédent match ? Des questions qui méritent des réponses.

