Madagascar: Les Bareas décidés à verser leur prime à l'université polytechnique de Vontovorona

Après la qualification historique de Madagascar pour la prochaine CAN qui se tiendra au Camerou en juin 2019, les médias nationaux et internationaux ont relayés l’information. Mais le geste des joueurs de l’équipe nationale de foot malgache de verser à l’université polytechnique de Vontovorona leur prime, à raison de 100 000 000 Ar, de la part du gouvernement pour leur qualification va surement faire plus de tam-tam médiatique que leur qualification.

Rappelons qu’après le match opposant la Guinée Équatorial et Madagascar, les joueurs des Bareas, à la sortie de Vontovorona, ont été pris dans une échauffourée créée par des élèves de l’école polytechnique qui manifestaient contre les nombreux problèmes, les empêchant d’apprendre dans des conditions optimales. C’est avec situation que Faneva Ima, le Capitaine des Barea est intervenu en lançant un crowdfunding. Mais avec les autres joueurs, ils sont allés plus loin en versant leur prime à l’université de polytechnique. « Nous avons tous décidé de verser la prime à l’école pour lui acheter du matériel afin que les élèves aient un minimum de confort pour exercer leurs études », a confié Andriatsima dans une interview qu’il a donnée à MaLigue2.fr.



