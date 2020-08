Brèves Madagascar Madagascar : Les Malgaches à l'étranger demandent à pouvoir rentrer

Quatre mois maintenant que les vols sont suspendus. Le ministre des affaires étrangères a déjà ultérieurement évoqué le début des procédures de rapatriement, précisant que plus d'un millier de malgache sont encore coincés à l'extérieur du pays. Jusque là, seulement trois vols de rapatriement ont été réalisés, des travailleuses du Koweït, des Malgaches d'Afrique et des Etats Unis et des Malgaches de l'île Maurice.

Le reste est perplexe, dû aux complications de leur situation à l'étranger comme la perte de travail, de logements, et du manque des moyens pour survivre. Ces ressortissants malgaches de la Turquie, d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, de l'Inde, ou encore de la Belgique, de l'Italie, de la Suisse, de la France et de l'Allemagne demandent aux autorités responsables de leur accorder une autorisation pour rentrer au pays, et ont même signé des pétitions pour faire réagir. Ils se tiennent volontaire pour se charger eux même de leur billet d'avion et les tarifs d'hébergements pour la quarantaine exigée lors de l'arrivée à Madagascar. Des compagnies aériennes se seraient déjà mises d'accord avec eux, mais il reste à attendre l'autorisation du gouvernement. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar