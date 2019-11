Madagascar : Les Mena du Niger humiliés par les Baréa de Madagascar dans son jardin à Niamey

La bande à Anicet Abel a débuté timidement le match, les nigériens trompent le portier Malgache, Melvin Adrien dès les 5e Minutes de jeu avec un coup de pied arrêté trouvant la lucarne. 4 minutes plus tard, sur un centre de Voavy, Lalaina Nomenjanahary, a surpris le gardien adverse avec un tir fortement frappé. A la 15e minute, Bolida récidive avec une passe de Carolus. Le troisième but pour les Barea fut un penalty transformé par le capitaine Abel Anicet à la 34e minute suite à une faute commise par le gardien du Niger face à Carolus. Ce dernier s’offre un but à 38e minute suite à un oubli de la défense nigérienne. A la deuxième mi-temps, Voavy Paulin (53e) et Jeremy Morel (63e) ont tous les deux marqué un but chacun. A une dizaine de minute de la fin de la rencontre, les Mena sauve l’honneur en inscrivant un second but.