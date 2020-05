Brèves Madagascar Madagascar : Les autorisations de circulation données précédemment ne seront plus valables à partir du 11 Mai à midi

Le gouvernement avait permis l'octroi d'une autorisation de circulation pour ceux qui doivent impérativement faire un trajet d'une ville à une autre, afin de respecter les mesures de confinement. La situation, dernièrement maîtrisée, semble dégénérer révélant, cette dernière semaine, un nombre assez élevé de cas positif de coronavirus, ainsi que nouvelles villes victimes comme Moramanga et Antsirabe.

Suite à cela, l'Etat met fin à la validation des autorisations déjà obtenues avant pour ce lundi 11 mai à midi pour les entrées et les sorties de la région Analamanga, Antsinanana et la Haute Matsiatra. Toutes entrées et sorties de ces 3 régions sont interdites que ce soit en voiture, à moto, à vélo ou encore à pieds. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar