Madagascar : Les autorités contrôlent les prix des marchandises

La hausse des prix de certains produits a été remarquée dernièrement, notamment ceux de la première nécessité. En effet, vu la propagation mondiale du Covid-19, certains commerçants mettent des produits en stock et dans un même temps, haussent les prix des produits restants.

Face à celà, les autorités ont décidé d'intervenir. Le Ministère du commerce et de l'industrie, le ministère de la sécurité sociale, et le Secrétaire Général au sein de la Gendarmerie Nationale ont fait une descente sur les lieux afin d'effectuer une inspection. Résultats : trois points de vente ont été fermés et les marchandises d'un grossiste ont été détenues pour abus de prix. Les autorités demandent à être prevenus dans les cas comme celui ci. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar