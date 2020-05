Madagascar : Les cours continuent pour les élevés en classe d’examen

Cela fait déjà quelques semaines que les cours ont repris, après une pause de plus d’un mois pour les élevés en classe d’examen à Madagascar à savoir la classe de 7e , la classe de troisième et celle de la terminale. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Technique s’est exprimée sur les dates prévues pour les examens officiels en expliquant que ces dates pourraient faire l’objet d’un changement ou non, selon l’évolution de la situation sanitaire actuelle.