Brèves Madagascar Madagascar : Les étudiants de Vontovorona en grève

Apres les étudiants de la Faculté de Médecine et les étudiants de l’Ecole Normale Supérieur (ENS), ce sont les étudiants à l’Ecole Supérieur Polytechnique Antananarivo (ESPA) qui entre en grève. Ce mardi 16 février, une manifestation a eue lieu, une manifestation ou les étudiants de l’ESPA étaient confrontés aux forces de l’ordre.

Ces étudiants demandent le payement de leurs bourses d’études, non payées depuis 4 mois maintenant, ainsi que la réhabilitation des cités universitaires. Des lacrymogènes et des jets de pierres, ayant abouti à des blessures dont trois civils et quatre gendarmes. Une discussion à l’amiable a eu lieu mercredi 17 février entre les étudiants et le Centre Régional des Œuvres Universitaires d’Antananarivo. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar