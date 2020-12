Brèves Madagascar Madagascar : Les feux de brousses détruisent les forets malgaches

Les feux de brousses envahissent les forêts, et sont les facteurs majeurs de l’extermination de la flore malgache. La ministre de l’environnement et du développement durable, Raharinirina Vahinala Baomiavotse, s’est exprimée sur le sujet, en rapportant les chiffres pour Antananarivo.

Selon les statistiques, plus de 4 000 hectares de la forêt d'Antananarivo ont pris feu, durant cette année 2020. Une catastrophe pour la ville, mais également pour Madagascar, qui perd de milliers d'hectares de forêt par ans. Raharinirina Vahinala Baomiavotse incite la population à reboiser, mais également à la lutte contre les feux de brousses.