Brèves Madagascar Madagascar : Les formations à distance attirent de plus en plus du monde.

Le fait de pouvoir travailler et de continuer ses études est très bénéfique pour les jeunes d’aujourd’hui. En effet, beaucoup de jeunes se chargent eux-mêmes de leur vie et du financement de leurs études. Voilà pourquoi plusieurs centres de formations ont mis en place un nouveau système permettant à tous de poursuivre leurs études à distance et de bénéficier d’un diplôme reconnu.

Le but de ce nouveau système, d'après le centre de formation CNAM, est de permettre aux jeunes de s'insérer dans le monde professionnel. Cette institution se spécialise principalement aux nouvelles technologies. Il est également à noter que la formation au niveau de CNAM se termine avec un diplôme international.