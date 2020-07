Brèves Madagascar Madagascar : Les gendarmes testés positif de l'ESGN sont guéris

En plus de l'Ecole de la Gendarmerie Nationale ( EGNA) Ambositra, là où plusieurs cas positif de coronavirus ont récemment été enregistrés, des cas ont aussi été enregistrés à l'Ecole Supérieur de la Gendarmerie Nationale (ESGN) à Moramanga.

Le 15 juillet dernier, 15 gendarmes en formation à l'ESGN ont été testés positif. Ce 28 juillet, l'école supérieure ne compte aucun cas actif. Les 15 gendarmes sont, actuellement, tous guéris. L'épidémie s'atténue, en ce moment, dans la région Est. Malgré cela, cette région reste la deuxième région qui a été la plus contaminée, comptant plus de 800 cas confirmés depuis le début de l'épidémie à Madagascar. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar