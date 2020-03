Brèves Madagascar Madagascar : Les papiers des voitures de transports en commun têtues saisis

Le Covid-19 continue de se répandre à Madagascar notamment dans la ville d’Antananarivo et dans la ville de Tamatave. De ce fait, plusieurs mesures ont été prises dans les deux villes afin de limiter la propagation de ce virus, dont l’arrêt des déplacements en transport en commun.

Face à cela, les transports en commun ont été demandés de ne pas être mis en circulation depuis ce lundi 23 Mars. La police nationale est descendue dans toutes les parties de la ville afin de vérifier le respect des règlements pris par le gouvernement et ont saisi les papiers des chauffeurs de bus et de taxi ayant encore travaillé. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar