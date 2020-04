Brèves Madagascar Madagascar : Les paramédicaux n’en peut plus de leurs situations

Les paramédicaux envisagent de porter plainte contre l’Etat à cause de leur situation face au Coronavirus. Ces personnels de la santé manqueraient de moyens de protections et ainsi sont directement exposés au danger du Covid-19. La plainte serait pour condamner le fait que l’Etat malgache néglige la sécurité de ces travailleurs, sachant qu’ils sont en première ligne exposés au Coronavirus.

Rakotofrancky Infos Diaspora