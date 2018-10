Madagascar: Les responsables du triple meurtre à Imerintsiatosika demanderaient une EVASAN

La famille des victimes s’inquiète de cette magouille qui se prépare à Tsiafahy. Elle a même demandé l’aide Me Olala. En effet, l’EVASAN devient le moyen le plus utilisé par les malfaiteurs de fuir la justice malgache et de s’évaporer dans la nature une fois en dehors du territoire national. L’une des candidats à l’élection présidentielle exhorte les autorités compétentes à ne pas autoriser cette EVASAN. Elle ; de continuer que la prison de Tsiafahy a ce qu’il faut pour les détenus malades.