Madagascar: Les résultats provisoires des législatives publiés par la CENI.

Selon les résultats provisoires du 15 Juin de la Commission ÉLectorale Indépendante, les candidats TIM, de Marc Ravalomanana dominent dans plusieurs districts d’Analamanga. Par contre, dans les autres districts, ceux du pouvoir actuel et les indépendants mènent considérablement. Les candidats de l’IRD ont obtenu la majorité des sièges au niveau de la chambre basse.

Selon certains candidats de ce parti politique, ceci est une grande victoire et peut favoriser la stabilité politique du pays et réduire les forces opposantes. Pour ce qui est des candidats indépendants, ces derniers projettent de collaborer avec le pouvoir actuel pour un bon développement du pays. Quant aux candidats TIM, le verdict sur leur position à l’opposition découlera d’une réunion et de la décision de leur parti politique. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar